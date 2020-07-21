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’nin yıldızı sevgilisi ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

dizisiyle yıldızı parlayan Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce ile dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı tam gaz devam ediyor... İkili, el ele pozun ardından bu defa da bakın nasıl yakalandılar…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 08:49 Son Güncelleme: 21.7.2020 08:52 ABONE OL
Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

'la 'in aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme'de yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

DENİZ-GÜNEŞ KEYFİ

Hürriyet'in haberine göre; Haklarında çıkan dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme'de el ele görüntülenen basketbolcu 'la oyuncu , tatillerine devam ediyor.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

YARDIMCISI NÖBETTE

Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen 'la , keyifli sohbetin ardından localarına geçti.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

NBA'de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

ve 'in locadaki romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…
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