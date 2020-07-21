Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

Cedi Osman'la Ebru Şahin'in aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme'de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi.
DENİZ-GÜNEŞ KEYFİ
Hürriyet'in haberine göre; Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme'de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman'la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.
YARDIMCISI NÖBETTE
Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman'la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.
NBA'de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu.