Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman ile böyle yakalandı! Romantik aşıklar…

DENİZ-GÜNEŞ KEYFİ

Hürriyet'in haberine göre; Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme'de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman'la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.