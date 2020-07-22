Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

Malkoçoğlu'muz, 'Battal Gazi'miz, 'Kara Murat'ımız, en büyük kahramanımız Cüneyt Arkın, atv ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Bu gelişmeyi öğrendiğim an gerçekten mutlu oldum. Türk dizi tarihinin en büyük transferlerinden biri olan bu gelişme ile Cüneyt Arkın'ın, dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor.
EFSANE KARAKTER
Şüphesiz Cüneyt Arkın aksiyon sinemamızın en önemli aktörüdür. Cesaret, gözü karalık, maceraperestlik ve daha nice sıfatları Cüneyt Arkın karakterlerinde yıllarca izleme keyfini yaşadık.
Şimdi yeni sezonu merakla beklenen dizi yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
Mehmet Bozdağ ve ekibini yaptıkları bu transferden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Nihayetinde Türk sinema tarihimizin en büyük kahramanlığını beyazperdeye taşıyan Cüneyt Ağabeyimiz'e yapılan çok ince bir jest bu aynı zamanda... Böyle büyük bir oyuncunun yaşarken onore edilmesi oldukça mühim...