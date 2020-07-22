Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

Mehmet Bozdağ ve ekibini yaptıkları bu transferden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Nihayetinde Türk sinema tarihimizin en büyük kahramanlığını beyazperdeye taşıyan Cüneyt Ağabeyimiz'e yapılan çok ince bir jest bu aynı zamanda... Böyle büyük bir oyuncunun yaşarken onore edilmesi oldukça mühim...