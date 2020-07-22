Haberler Günaydın Haberleri Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

usta ismi Cüneyt Arkın rolüyle ’da!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi 'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, rolünü canlandıracak. Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugün ki yazısında Cüneyt Arkın’ı kaleme aldı işte o yazı…

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 22.7.2020 07:59 Son Güncelleme: 22.7.2020 08:03 ABONE OL
Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

Malkoçoğlu'muz, 'Battal Gazi'miz, 'Kara Murat'ımız, en büyük kahramanımız Cüneyt Arkın, atv ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan '' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

Bu gelişmeyi öğrendiğim an gerçekten mutlu oldum. Türk dizi tarihinin en büyük transferlerinden biri olan bu gelişme ile Cüneyt Arkın'ın, dizide rolünü canlandıracağı konuşuluyor.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

EFSANE KARAKTER

Şüphesiz Cüneyt Arkın aksiyon sinemamızın en önemli aktörüdür. Cesaret, gözü karalık, maceraperestlik ve daha nice sıfatları Cüneyt Arkın karakterlerinde yıllarca izleme keyfini yaşadık.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

Şimdi yeni sezonu merakla beklenen dizi yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!

Mehmet Bozdağ ve ekibini yaptıkları bu transferden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Nihayetinde Türk sinema tarihimizin en büyük kahramanlığını beyazperdeye taşıyan Cüneyt Ağabeyimiz'e yapılan çok ince bir jest bu aynı zamanda... Böyle büyük bir oyuncunun yaşarken onore edilmesi oldukça mühim...

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksiyonun usta ismi Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA