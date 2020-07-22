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’in darp ettiği 'dan isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!

'den şiddet gördüğünü söyleyerek darp raporu alan ve olayı yargıya taşıyan , eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen hakkında isyanını dile getirdi. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Deniz Bulutsuz, Instagram hesabından Pınar Gültekin'in fotoğrafını paylaşarak, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:21 Son Güncelleme: 22.7.2020 14:36 ABONE OL
Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!

Oyuncu sevgilisi 'den şiddet gördüğünü söyleyerek darp raporu alan ve olayı yargıya taşıyan , eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen hakkında isyanını dile getirdi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!

"YETER, DURUN ARTIK!"

Bulutsuz, Instagram hesabından Gültekin'in fotoğrafını paylaşarak, "Yeter! Durun artık! Durdurun!" ifadelerini kullandı.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'den şiddet gördüğünü açıklayan ve olayı yargıya taşıyan da konuyla ilgili isyanını dile getirdi.

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!

OZAN GÜVEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Oyuncu hakkında, sevgilisi 'u darp ettiği iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmanın 21 Ocak 2021'de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un duruşma günü hazır olmaları için yazı gönderilmesini istemişti.

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Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz'dan Pınar Gültekin isyanı! Sosyal medyadan böyle haykırdı!
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