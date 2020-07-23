Haberler Günaydın Haberleri Ali Sunal'ın müzik kavgası

'ın müzik kavgası

, ’da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle 02.00’de otel sahibiyle kavga etti. Gürültünün saz ekibiyle şarkı söyleyen ’ın villasından geldiği ortaya çıktı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Ali Sunal'ın müzik kavgası
'BEBEK VAR KARDEŞİM'
AİLESİYLE Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru kaçtı. Küçükbük'teki villasında kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı. Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

BERKAY ÖZÜR DİLEDİ
İDDİAYA göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı. Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Sunal'ın müzik kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA