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’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

Ünlü oyuncu ’la fotoğraf çektirdikten sonra darp edilip mekandan attırıldığını ileri süren genç kadının şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılık, genç kadının darp edildiğine ilişkin delil bulamadı.

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Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:39 Son Güncelleme: 23.7.2020 14:42 ABONE OL
Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

'ın bulunduğu gece kulübüne eğlenmeye giden genç kadın, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdikten sonra darp edilip mekandan attırıldığını ileri sürmüştü.

Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

Savcılığa durumu ihbar eden genç kadının darp edildiğine ilişkin delil bulunmayınca savcılık dosyayı kapattı.

Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

Geçtiğimiz aylarda lüks bir mekanda eğlenen isimli genç kadın, mekana gelen ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirmek istemişti.

Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

Ünlü oyuncu, genç kadının talebini kabul etmiş fakat kendisine fazla sarılan hayranını ikaz edip elini omzundan indirmişti.

Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

Kadın, ilerleyen dakikalarda Yaman'ı video görüntüye alınca Yaman iddiaya göre genç kadınla tartışmıştı.

Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

Çıkan tartışmada iddiaya göre ünlü oyuncu genç kadının elini kıvırmış ve mekandan attırmıştı.

Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!

DARP İDDİASINA YETERSİZ DELİL

Genç kadının ihbarı sonrası ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayet olan Gökasan'nın beyanından başka herhangi bir delil olmadığı ve gece kulübünden çıkarılmasının ise kulübün kendi inisiyatifine bağlı olduğu belirtilip, takipsizlik kararı verildi.

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Can Yaman’ın darp ettiğini iddia etmişti… Savcılık kararını verdi!
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