Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu sevgilisine Instagram'dan seslendi. Koronavirüs salgınından öncesinde tutkulu bir aşka yelken açan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin karantina sürecini beraber geçirmişti. İkili ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.
Karantina sonrası tatile çıkan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin son olarak Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin'in mezuniyet kutlamasında boy göstermişti. Seda Sayan'ın sahnesini izlemeye de giden Ezgi Eyüboğlu iyice aileye girdi.
Gelin adayı olarak kendini sevdiren Ezgi Eyüboğlu son olarak esprili bir paylaşım ile gündeme geldi. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin'e seslendiği o paylaşım...
Oğulcan Engin'in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız bu anları sosyal medya hesabından sevgilisine duyurdu.
Oğulcan Engin'i de gönderisine etiketleyen Ezgi Eyüboğlu videosuna "gözlüğünü arama" notunu düşerek gülümsedi.
Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına sevgilisi Oğulcan Engin de kayıtsız kalmadı ve gönderiyi kendi hesabından paylaştı.