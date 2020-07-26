Haberler Günaydın Haberleri Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

'dan sevgilisi 'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

'ın oğlu ile aşk yaşayan oyuncu sevgilisine 'dan seslendi. Karantina sonrası tatile çıkan son olarak Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin'in mezuniyet kutlamasında boy göstermişti. Seda Sayan'ın sahnesini izlemeye de giden Ezgi Eyüboğlu iyice aileye girdi. Gelin adayı olarak kendini sevdiren Ezgi Eyüboğlu son olarak esprili bir paylaşım ile gündeme geldi. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin'e seslendiği o paylaşım...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 17:05 Son Güncelleme: 26.7.2020 17:20 ABONE OL
Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

'ın oğlu ile aşk yaşayan oyuncu sevgilisine 'dan seslendi. Koronavirüs salgınından öncesinde tutkulu bir aşka yelken açan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin karantina sürecini beraber geçirmişti. İkili ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

Karantina sonrası tatile çıkan ile son olarak Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin'in mezuniyet kutlamasında boy göstermişti. 'ın sahnesini izlemeye de giden Ezgi Eyüboğlu iyice aileye girdi.

Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

Gelin adayı olarak kendini sevdiren son olarak esprili bir paylaşım ile gündeme geldi. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun 'e seslendiği o paylaşım...

Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

'in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız bu anları hesabından sevgilisine duyurdu.

Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

'i de gönderisine etiketleyen videosuna "gözlüğünü arama" notunu düşerek gülümsedi.

Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...

'nun paylaşımına sevgilisi de kayıtsız kalmadı ve gönderiyi kendi hesabından paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ezgi Eyüboğlu'dan sevgilisi Oğulcan Engin'e mesaj var! Ezgi Eyüboğlu: Boşuna arama Oğulcan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA