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’a ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın torunu ’a kargoyla gelen paketin içerinden kitap, kanlı bir nüfus cüzdanı ve ölü kadın resmi çıktı. Korkuyla şikayetçi olan Aslışah Alkoçlar, tanıtım amaçlı kitabın bu şekilde gönderildiğini öğrenince şikayetinden vazgeçti.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 27.7.2020 14:22 Son Güncelleme: 27.7.2020 14:50 ABONE OL
Aslışah Alkoçlar’a gelen ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

Sosyetenin önde gelen isimlerinden 'a aylar önce H.G. isimli bir şahıstan kargo paketi geldi.

Aslışah Alkoçlar’a gelen ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

Paketin içerisinden Ellipsis adında bir kitap, üzerinde kan lekesi olan nüfus cüzdanı ve ölü kadın fotoğrafı vardı.

Aslışah Alkoçlar’a gelen ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

Paniğe kapılan genç kadın, savcılığa koştu. Olay ile ilgili Alkoçlar'ın ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

Aslışah Alkoçlar’a gelen ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

TANITIM AMAÇLIYMIŞ

Yürütülen sorutşrumada kimliği tespit edilen 32 yaşındaki H.G alınan ifadesinde, 'Kitabın iş arkadaşı olan E.E tarafından yazılmış bir polisiye romanı olduğunu, , eklentilerinin de kitaptaki kurgunun bir parçası olduğunun ve kitabı tanıtım amacıyla gönderdiklerini amaçlarının genç kadını korkutmak olmadığını ' beyan etti.

Aslışah Alkoçlar’a gelen ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şüpheli H.G hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Aslışah Alkoçlar’a gelen ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…

Alkoçlar gençlerin ifadesi sonrası şikayetinden vazgeçti. Savcılık dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

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Aslışah Alkoçlar’a ‘kanlı kargo’ şoku! Gerçek ortaya çıkınca…
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