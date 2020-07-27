‘Eyvah Nilgün yine dolma yapıyor’

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, 'Bir Pişiren Bir Yiyen' isimli programa konuk oldu. Aş ve aşk arasındaki önemli ilişkiye dikkat çeken deneyimli oyuncu, "Eş seçiminde, mutfak bilgisine ve vicdana bakarım" diye konuştu. Bugüne kadar dört kez evlenen Belgün, dolma yapmanın kendisi için ayrılık habercisi olduğunu söyledi: "Kendimi dolma yapmaya verdiğim zaman anlıyorum ki ters giden bir şeyler var. Dolma sarmak, eşlerimden ayrılmayı düşündüğüm zaman benim için ayrılık habercisi bir yemek ritüeli haline geliyor. Ben bir dolmayı 'Ayrılsam mı, ayrılmasam mı?' diye düşünerek sararım. Tencere dolduğunda da kararımı veririm. Bu yüzden eşlerim dolma sardığımı görünce korkar, 'Eyvah Nilgün yine dolma sarıyor' derlerdi."