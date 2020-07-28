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kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü şovmen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. En son Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı. İşte Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumunun tüm detayları…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 09:39 Son Güncelleme: 28.7.2020 09:41 ABONE OL
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden , kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı.

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…

Hürriyet'in haberine göre; Operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu anki süreçte korunuyor.

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…

Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" diye konuştu.

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Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
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