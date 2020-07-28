Oyuncu Hülya Şen yine savcının kapısını çaldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü...

KARŞILIKLI ŞİKAYET



Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.



