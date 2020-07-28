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Oyuncu yine savcının kapısını çaldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü...

Oyuncu , oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Geçtiğimiz ay "Kedilerin yüzünden apartman pireleniyor" diyen apartman yöneticisinin darp ve tehdidine maruz kaldığını iddia eden , yine savcının kapısını çaldı. Hülya Şen "Yönetici bu kez de 'Yettin artık sen' diyerek beni " diyerek şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:28 Son Güncelleme: 28.7.2020 11:36 ABONE OL
Oyuncu Hülya Şen yine savcının kapısını çaldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü...

KARŞILIKLI ŞİKAYET

Oyuncu , oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

Oyuncu Hülya Şen yine savcının kapısını çaldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü...

'TELEFONUMU KIRDI'

Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

Oyuncu Hülya Şen yine savcının kapısını çaldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü...

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

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Oyuncu Hülya Şen yine savcının kapısını çaldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ dedi beni dövdü...
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