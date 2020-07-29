46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

Hande Ataizi 46 yaşında ama genç kız gibi. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Ataizi, tekneyle koyları gezdi.
Posta'nın haberine göre; Bu sırada boş durmadı. Hande Ataizi teknede ağırlık çalışırken Dinç Aydoğdu da şınav çekti.
Hande Ataizi, Benjamin Harvey'den olan oğlu Aslan Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile sezonu geçen hafta açmıştı. Bodrum tatili devam ediyor.
10 yıldır spor salonundan çıkmayan, haftanın 6 günü ikişer saat çalışan Hande Ataizi tatilde sadece denize girip güneşlenmekle kalmıyor.
Teknede bile sporunu ihmal etmedi. Pilates yaptı, ağırlık çalıştı. Sevgilisi de kendisine eşlik etti.
Hande Ataizi, "Yediğime içtiğime dikkat ediyorum, fiziksel malzememi koruyorum. Yaş grubumun iyisiyim" diye konuştu.