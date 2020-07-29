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46 yaşındaki genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

, ’den olan oğlu ve sevgilisi ile sezonu geçen hafta açmıştı. Bodrum tatili devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi 46 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Hande Ataizi, tekneyle koyları gezdi. Bu sırada boş durmadı. Hande Ataizi teknede ağırlık çalışırken Dinç Aydoğdu da şınav çekti. Teknede bile sporunu ihmal etmedi. Pilates yaptı, ağırlık çalıştı. Sevgilisi de kendisine eşlik etti. Hande Ataizi, “Yediğime içtiğime dikkat ediyorum, fiziksel malzememi koruyorum. Yaş grubumun iyisiyim” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:53 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:56 ABONE OL
46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

46 yaşında ama genç kız gibi. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Ataizi, tekneyle koyları gezdi.

46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

Posta'nın haberine göre; Bu sırada boş durmadı. teknede ağırlık çalışırken da şınav çekti.

46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

, 'den olan oğlu ve sevgilisi ile sezonu geçen hafta açmıştı. Bodrum tatili devam ediyor.

46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

10 yıldır spor salonundan çıkmayan, haftanın 6 günü ikişer saat çalışan tatilde sadece denize girip güneşlenmekle kalmıyor.

46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

46 yaşındaki oyuncu önceki gün ile koyları ile dolaştı.

46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

Teknede bile sporunu ihmal etmedi. Pilates yaptı, ağırlık çalıştı. Sevgilisi de kendisine eşlik etti.

46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı

, "Yediğime içtiğime dikkat ediyorum, fiziksel malzememi koruyorum. Yaş grubumun iyisiyim" diye konuştu.

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46 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı! Teknede bile boş durmadı
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