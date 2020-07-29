Haberler Günaydın Haberleri Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. yılını böyle kutladılar!

ile ’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. yılını böyle kutladılar!

Başrolünde oynadığı Atiye adlı dizinin üçüncü sezon çekimleri için sette olan , hesabı üzerinden ile olan bir pozunu paylaştı. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolandığı yazılıp çizilen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu iddiaları adeta doğrulayan Saat, karantina dönemini olumlu bir şekilde geçirmiş ve mutlu haberi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Evliliklerine ikinci bir şans veren çiftten Beren Saat, Instagram’dan yaptığı paylaşımla yıldönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi. İşte Kenan Doğulu ve Beren Saat’in 6. yıllarını kutladıkları o

Giriş Tarihi: 29.7.2020 17:24 Son Güncelleme: 29.7.2020 17:29 ABONE OL
Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. Yılını böyle kutladılar!

Haklarında sürekli boşanacakları yönünde haberler çıkan ve çifti, evliliklerinin 6. yılını kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşarak gündem olan oyuncu, evliliklerinde bir sorun olmadığını da duyurmuş oldu.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. Yılını böyle kutladılar!

Şimdilerde başrol oynadığı Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlanan başarılı oyuncu , Instagram hesabından eşi 'yla fotoğrafını paylaşarak yıldönümünü kutladı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. Yılını böyle kutladılar!

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR

Sık sık haklarında 'boşanacaklar' diye haberler yapılan ve çifti iddialara son noktayı koydu.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. Yılını böyle kutladılar!

Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ikiliden Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla yıldönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. Yılını böyle kutladılar!

ve çifti, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'ta dünya evine girmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan aşk paylaşımı! Evliliklerinin 6. yılını böyle kutladılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA