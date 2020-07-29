Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

SADECE ŞAHİTLER

Hürriyet'in haberine göre; Bugün Çeşme'de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. Özay ve Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı.