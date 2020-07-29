Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

SADECE ŞAHİTLER
Hürriyet'in haberine göre; Bugün Çeşme'de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. Özay ve Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı.
TATİLE DEVAM
Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de tatil yapmayı sürdürecek.
Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum.
Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.