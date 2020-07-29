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ile bugün ’de evleniyor! Sürpriz herkesi şaşırttı!

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ile yaz tatili için bu yıl ’yi tercih etmişti. 6 yıldır birlikte olan oyuncu sevgililer Gupse Özay ve Barış Arduç, çifti evlenme kararı aldı. Bugün Çeşme’de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. GupseÖzay ve Barış Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 14:56 Son Güncelleme: 29.7.2020 15:12 ABONE OL
Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

6 yıldır birlikte olan ve çifti evlenme kararı aldı.

Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

SADECE ŞAHİTLER

Hürriyet'in haberine göre; Bugün 'de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. Özay ve Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı.

Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

TATİLE DEVAM

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada 'de tatil yapmayı sürdürecek.

Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

, geçtiğimiz yıllarda '' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum.

Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!

Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.

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Gupse Özay ile Barış Arduç bugün Çeşme’de evleniyor! Sürpriz evlilik herkesi şaşırttı!
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