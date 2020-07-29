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Ünlü oyuncu ve eşine çeken komşu hakim karşısında!

Ünlü oyuncu , araç park etme meselesi yüzünden komşusuyla tartıştı. Komşu Tahsin Y., Başak Sayan'a sinkaflı sözler söyledikten sonra eşi 'a da çekti. Komşuya 2 yıl hapis istemiyle açıldı

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Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:35 Son Güncelleme: 29.7.2020 11:47 ABONE OL
Ünlü oyuncu Başak Sayan ve eşine silah çeken komşu hakim karşısında!

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden oyuncu 'ın ikizlerine 8 aylık hamile olduğu günlerde evinin kapısı çaldı. Megafondan aracını park ettiği yerden çekmesini isteyen komşusu Tahsin Y., genç oyuncuya bağırmaya başladı. Sayan'ın eşi duruma müdahil olup, aşağı indi. Yukarı çıktığında konunun tatlıya bağlandığını belirten Vardal, akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bu sırada sokaktaki gürültüleri duyan Başak Sayan, komşusunun kendisine yönelik sinkaflı sözler sarf ettiğini duydu.

Ünlü oyuncu Başak Sayan ve eşine silah çeken komşu hakim karşısında!

POLİSLER GELDİ

İddiaya göre o sırada sarhoş olan komşu Tahsin Y., cebinden silahı çıkartıp 'a yöneltti. Genç adam kaçıp aracının arkasına saklandı. Mahalle sakinleri ise Tahsin Y.'nin kolunu yukarı kaldırıp Vardal'ın vurulmasını engelledi. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri geldi.

Ünlü oyuncu Başak Sayan ve eşine silah çeken komşu hakim karşısında!

KOMŞUYA İKİ YIL HAPİS TALEBİ

komşularından şikayetçi oldu, savcılık soruşturma başlattı. Tahsin Y., söz konusu tabancayı ve fişekleri rızasıyla teslim etti. Vardal'a çeken Tahsin Y. hakkında 2 yıla kadar hapis sitemiyle açıldı. Tahsin Y.'nin Vardal'ı silahla yaralamaya teşebbüs ettiği için başlatılan soruşturma sürüyor

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Ünlü oyuncu Başak Sayan ve eşine silah çeken komşu hakim karşısında!
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