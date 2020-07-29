Ünlü oyuncu Başak Sayan ve eşine silah çeken komşu hakim karşısında!

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden oyuncu Başak Sayan'ın ikizlerine 8 aylık hamile olduğu günlerde evinin kapısı çaldı. Megafondan aracını park ettiği yerden çekmesini isteyen komşusu Tahsin Y., genç oyuncuya bağırmaya başladı. Sayan'ın eşi Murat Vardal duruma müdahil olup, aşağı indi. Yukarı çıktığında konunun tatlıya bağlandığını belirten Vardal, akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bu sırada sokaktaki gürültüleri duyan Başak Sayan, komşusunun kendisine yönelik sinkaflı sözler sarf ettiğini duydu.