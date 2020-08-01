Avşarların bayram pozu

Hülya Avşar, bayram tatilini tüm ailesiyle birlikte Ayvalık'taki yazlıklarında geçiriyor. Avşar, bayram sabahında kızı Zehra ve kardeşi Helin ile birlikte balkonlarında poz verdi. Üçlüye köpekleri de eşlik etti.



ESKİ EŞLER BİR ARADA



Coşkun Sabah, iki yıl önce boşandığı eşi Ceyda Okay ve kızıyla Bodrum'da. Teknede tatil yapan şarkıcı ve ailesi, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sabah, kızıyla bol bol vakit geçirdi.



YILDIZ FUTBOLCUNUN TATİL SEFASI



Galatasaray'lı futbolcu Radamel Falcao, tatil için dördüncü bebeklerine altı aylık hamile olan eşi Lorelei Taron ve üç kızı ile Bodrum'a gitti. Falcao, önceki gün Mandarin Blue Beach'te gün boyu çocuklarıyla eğlendi.