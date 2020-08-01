Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır.