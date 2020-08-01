Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

Genç şarkıcı Cem Belevi'den evlilik yolunda ilk adım. Cem Belevi, dört yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a yaş gününde evlilik teklif etti.
Yılmaz'ın doğum gününde özel bir tekne tutan ve tüm yakın dostlarını çağıran Belevi, 1.5 saatlik Boğaz turundan sonra Poyrazköy sahilindeki iskelede bir organizasyon düzenledi.
'Benimle evlenir misin?' yazısının olduğu sahilde ışıklar ve mumlarla dekore edilmiş alanda sevgilisine evlenme teklif eden şarkıcı, "Evet" yanıtı aldı.
Cem Belevi, "Zehra'yı ilk gördüğümde ömrümün sonuna kadar seveceğimi anladım" sözleriyle sevgilisine olan aşkını dile getirdi.
Derya Uluğ'un da aralarında bulunduğu çiftin yakın dostları da bu ana tanıklık etti.
CEM BELEVİ'NİN SEVGİLİSİ ZEHRA YILMAZ KİMDİR?
Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır.