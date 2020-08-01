Haberler Günaydın Haberleri Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi 'a romantil !

Genç şarkıcı 'den evlilik yolunda ilk adım. Cem Belevi, dört yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi 'a yaş gününde evlilik teklif etti. Cem Belevi, Poyrazköy'de bir kumsalı süsletip, 'Benimle evlenir misin?' yazdırdı. Çok sevinen Zehra Yılmaz, "Evet" dedi. Cem Belevi, "Zehra'yı ilk gördüğümde ömrümün sonuna kadar seveceğimi anladım" sözleriyle sevgilisine olan aşkını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 1.8.2020 12:34 Son Güncelleme: 1.8.2020 12:47 ABONE OL
Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

Genç şarkıcı 'den evlilik yolunda ilk adım. Cem Belevi, dört yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi 'a yaş gününde evlilik teklif etti.

Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

Yılmaz'ın doğum gününde özel bir tekne tutan ve tüm yakın dostlarını çağıran Belevi, 1.5 saatlik Boğaz turundan sonra Poyrazköy sahilindeki iskelede bir organizasyon düzenledi.

Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

'Benimle evlenir misin?' yazısının olduğu sahilde ışıklar ve mumlarla dekore edilmiş alanda sevgilisine evlenme teklif eden şarkıcı, "Evet" yanıtı aldı.

Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

, "Zehra'yı ilk gördüğümde ömrümün sonuna kadar seveceğimi anladım" sözleriyle sevgilisine olan aşkını dile getirdi.

Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

Derya Uluğ'un da aralarında bulunduğu çiftin yakın dostları da bu ana tanıklık etti.

Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

CEM BELEVİ'NİN SEVGİLİSİ ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!

Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Belevi evleniyor! Şarkıcı Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a romantil evlilik teklifi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA