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Dizi öncesi enerji depolayacak

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Dizi öncesi enerji depolayacak
Atv'nın fenomen dizisi 'Hercai'de oynayan Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, tatil için Bodrum'u seçti. Dizi çekimlerine başlamadan önce kısa bir tatil yapacaklarını belirten oyuncu, tatil bölgesindeki yüksek fiyatlar için şöyle konuştu: "Bodrum'a gidince öğreneceğiz, karşılaşırsam durumu değerlendiririm." Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta sevgilisine evlenme teklif ettiğine ilişkin yorumlar alan Akınözü, "Hep evliliğe yorumlanıyor böyle şeyler, öyle bir durum yoktu" dedi.
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Dizi öncesi enerji depolayacak
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