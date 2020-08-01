Dizi öncesi enerji depolayacak

Atv'nınfenomen dizisi 'Hercai'de oynayan Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, tatil için Bodrum'u seçti. Dizi çekimlerine başlamadan önce kısa bir tatil yapacaklarını belirten oyuncu, tatil bölgesindeki yüksek fiyatlar için şöyle konuştu: "Bodrum'a gidince öğreneceğiz, karşılaşırsam durumu değerlendiririm." Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta sevgilisine evlenme teklif ettiğine ilişkin yorumlar alan Akınözü, "Hep evliliğe yorumlanıyor böyle şeyler, öyle bir durum yoktu" dedi.