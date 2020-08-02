Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç'un sürpriz nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evliliklerinin yankıları sürerken Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında bir sürpriz iddia daha ortaya atıkdı.
Geçen çarşamba Çeşme'de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek.
3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen Barış Arduç, "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.
Takvim'in haberine göre oyuncu Gupse Özay hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. İşte Gupse Özay hamile iddiasının ayrıntıları...
Barış ve Gupse çiftinin hamilelik hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu