Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Son dakika haberi: mi? ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Oyuncular ile 'un sürpriz nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evliliklerinin yankıları sürerken Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında son dakika olarak bir sürpriz iddia daha ortaya atıkdı. Takvim'in haberine göre oyuncu olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. İşte Gupse Özay iddiasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 11:58 Son Güncelleme: 2.8.2020 12:06 ABONE OL
Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Oyuncular ile 'un sürpriz nikahı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evliliklerinin yankıları sürerken Barış Arduç ile Gupse Özay hakkında bir sürpriz iddia daha ortaya atıkdı.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Geçen çarşamba Çeşme'de evlenen ve , balayı için tekneyle mavi tura çıktı. Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum'da aileleriyle bir araya gelecek.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

3 yıl önce evlilik teklifi ettiğini söyleyen , "Doğru zaman bugünmüş." diyerek nikahı neden şimdi kıydıklarını açıklamıştı.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Takvim'in haberine göre oyuncu olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. İşte iddiasının ayrıntıları...

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

olduğu iddia edilen 'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ileri sürüldü.

Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...

Barış ve Gupse çiftinin hamilelik hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu

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Son dakika haberi: Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti bile belliymiş...
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