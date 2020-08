Darp paylaşımını olaydan iki gün sonra yaptı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'deki The Beach of Momo isimli plajın güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti. Kyryliuk, yaptığı paylaşımda "Sessiz kalmak istemiyorum. Bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı, diğer arkadaşlarımız da kötü yaralandı" dedi. Daha önce ismi yabancı mankenlerle anılan iş adamı Baran Güneş'le birlikte olan modelin bu paylaşımının ardından gözler The Beach of Momo'ya çevrildi ancak olayla ilgili bazı detaylar ve görgü tanığı Figen Civan'ın anlattıkları akıllarda soru işaretleri oluşturdu.



'GÜVENLİK DARIA'YI DARP ETMEDİ TAM TERSİNE KORUDU'



"Olay gözümün önünde oldu. İki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Çok alkollülerdi. Aralarında Daria'nın sevgilisinin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grup, bir arabanın içinde tek başına olan bir kişiye saldırıp onu dövmeye başladı.



'AĞLIYORDU'

Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmak için müdahale etti. Daria bir ağacın altında ağlıyordu. Görevliler zarar görmesin diye kızı başka bir yere götürdü. Yani güvenlikten dayak yeme ihtimali yok. Daha sonra sevgilisiyle kavga etmiş, sevgilisi onu darp etmiş olabilir. Mekanın suçu yok."



ŞEYMA İNTİKAM İÇİN OLAYI KÖPÜRTTÜ İDDİASI





■ Olay cuma gecesi yaşandı. Ancak ünlü model, darp paylaşımını ülkesine döndüğü pazar akşamı yaptı. Neden iki gün bekledi? Bu arada Kyryliuk, 17.55 uçağının biletini sosyal medyada paylaşmıştı. Darp paylaşımının ardından bu fotoğrafı neden sildi?

■ Modelin darp edildiğini iddia ettiği arkadaşları, iki gün sonra aynı plaja neden tekrar gitti?

■ Kryliuk, Şeyma Subaşı ile arkadaş. Subaşı ünlü modele 'Çok üzgünüm' mesajıyla destek verdi. Subaşı'nın Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile eskiden ilişki yaşaması, geçen yıl da plaja alınmaması kafaları karıştırdı.



'KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAK'



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz."



'OLAYI TEK TARAFLI ANLATIP TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYIN'



Daria Kyryliuk'nun yaptığı paylaşımın ardından birçok takipçi, olayın gerçekliğini sorgulayıp paylaşımın Türkiye'yi karalama kampanyası olabileceğine dikkat çekti. Bazı takipçiler mekanı desteklerken, Şeyma Subaşı aleyhine yorumlar da yapıldı.

■ Olayı tek taraflı anlatıp Türkiye'yi kötülemeye hakkınız yok.

■ Geçen sene Momo'ya alınmadığı için Şeyma, Daria'yı destekliyor.

■ Momo'da hiç böyle bir şiddete şahit olmadım. Sizin gruptakilerden biri diğer gruba buz attı. Uyarıya rağmen rahatsız etmeye devam ettiniz. Arkadaşlarınızdan biri garsona yumruk attı.



THE BEACH OF MOMO: 'YÜZÜNÜ BU HALE SEVGİLİSİ GETİRDİ'





The Beach of Momo yaptığı açıklamayla olayın iç yüzünün farklı olduğunu açıkladı: "Darp olayını kamera kayıtları açıklığa kavuşturuyor. Daria sevgilisi tarafından darp edilmiştir. Konunun The Beach of Momo ile ilgisi yoktur. Şiddet ikili arasında yaşanmıştır. Konu yargıya intikal etmiştir. Olayın Türkiye turizmini zedeleyecek şekilde, global platforma taşınma çabası büyük art niyet taşımaktadır. İşin uluslarası arenada temize çıkması için çabamız devam ediyor."