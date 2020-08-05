“Yıldızlı geceler Sertab Erener ile başlayacak”

Yılın heyecanla beklenen Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında bu yıl, Sertab Erener, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Mor ve Ötesi, Erol Evgin, Levent Yüksel ve Duman sahne alacak.

Covid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

HARBİYE AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ

18 Ağustos Salı – Sertab Erener

20 Ağustos Perşembe – Kenan Doğulu

22 Ağustos Cumartesi – Mabel Matiz

23 Ağustos Pazar – Ayta Sözeri

24 Ağustos Pazartesi – Mor ve Ötesi

25 Ağustos Salı – Erol Evgin

26 Ağustos Çarşamba – Levent Yüksel

27 Ağustos Perşembe - Duman