Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

Sürpriz nikâhla evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün Çeşme'deki beachteydi. Özay gün boyunca eşini öpmelere doyamadı!
MUTLULUK SARHOŞU
Hürriyet'in haberine göre; 6 yıllık birlikteliklerini 1 hafta önce Çeşme'de nikâh masasına taşıyan Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki gün beachte görüntülendi.
Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu.
Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan Gupse Özay, Sarp Apak'ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı.
KONSER ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR
7 Ağustos'ta Bodrum'da, 8 Ağustos'ta Çeşme'de sahneye çıkacak olan Can Bonomo, konserler öncesinde eşi Öykü Karayel'le tatile çıktı.
Önceki gün Fly-Inn Beach'e giden çift, burada Gupse Özay-Barış Arduç ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak'la vakit geçirdi. Günün sonunda plajdan ilk ayrılan da Can Bonomo ile Öykü Karayel oldu.