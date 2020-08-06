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ile plajda tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

6 yıllık birlikteliklerini 1 hafta önce ’de bir nikahla taçlandıran ünlü çift ile , sahilde tazeledi. Gupse Özay, birlikte güneşlendiği eşi Barış Arduç’u öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen Özay ve Arduç, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Gupse Özay ve Barış Arduç’un yanına önce Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geldi. Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu. Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan Gupse Özay, Sarp Apak’ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:37 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:43 ABONE OL
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

nikâhla evlenen ve , önceki gün 'deki beachteydi. Özay gün boyunca eşini öpmelere doyamadı!

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

MUTLULUK SARHOŞU

Hürriyet'in haberine göre; 6 yıllık birlikteliklerini 1 hafta önce 'de nikâh masasına taşıyan ve , önceki gün beachte görüntülendi.

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücüklere boğdu. Çok keyifli görünen çift, öğleden sonra plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

ARKADAŞLAR BİR ARADA

ve 'un yanına önce Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geldi.

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

Ekibe daha sonra Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, oğullarıyla birlikte dahil oldu.

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan , Sarp Apak'ın oğluyla yakından ilgilendi, onunla oyunlar oynadı.

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

KONSER ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR

7 Ağustos'ta Bodrum'da, 8 Ağustos'ta 'de sahneye çıkacak olan Can Bonomo, konserler öncesinde eşi Öykü Karayel'le tatile çıktı.

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!

Önceki gün Fly-Inn Beach'e giden çift, burada - ve Bengisu Uzunöz-Sarp Apak'la vakit geçirdi. Günün sonunda plajdan ilk ayrılan da Can Bonomo ile Öykü Karayel oldu.

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Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
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