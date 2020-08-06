Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Yeni yuvaları için 4 milyon lira bütçe ayıran çift, tüm emlakçılara haber salmıştı. Ancak öğrendim ki, o paraya Zekeriyaköy'de gönüllerince bir ev bulamayınca, Kaya'nın birçok arkadaşının oturduğu Beykoz Acarkent'e kiracı gitmişler.