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yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi 'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Ünlü oyuncu , yine kiracılıktan kurtulamadı! Geçen yıl Şubat'ta ile evlenen, Kasım'da da oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, kirada oturduğu 'de ev sahibi olmak istiyordu. Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe Zekeriyaköy'den ev almaya yetmedi. Şu sıralar tatilde olan Hazal Kaya ile Ali Atay yine olarak Beykoz Acarkent'e taşındı.

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:54 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:16 ABONE OL
Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Ünlü oyuncu , yine kiracılıktan kurtulamadı! Geçen yıl Şubat'ta ile evlenen, Kasım'da da oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, kirada oturduğu 'de ev sahibi olmak istiyordu. Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe Zekeriyaköy'den ev almaya yetmedi.

Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Yeni yuvaları için 4 milyon lira bütçe ayıran çift, tüm emlakçılara haber salmıştı. Ancak öğrendim ki, o paraya 'de gönüllerince bir ev bulamayınca, Kaya'nın birçok arkadaşının oturduğu Beykoz Acarkent'e gitmişler.

Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

'de oturdukları evi ise, Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini oynayan İsmail Filiz kiralamış.

Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Şu sıralar ailesi ile tatilde olan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Son olarak Instagram hesabından kendi gibi oyuncu eşi ile paylaşımda bulunan "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notunu düştü.

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Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!
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