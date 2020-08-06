Hazal Kaya yine kiracılıktan kurtulamadı! Hazal Kaya ile eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe yetmedi!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yine kiracılıktan kurtulamadı! Geçen yıl Şubat'ta Ali Atay ile evlenen, Kasım'da da oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, kirada oturduğu Zekeriyaköy'de ev sahibi olmak istiyordu. Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın ayırdıkları bütçe Zekeriyaköy'den ev almaya yetmedi.
Yeni yuvaları için 4 milyon lira bütçe ayıran çift, tüm emlakçılara haber salmıştı. Ancak öğrendim ki, o paraya Zekeriyaköy'de gönüllerince bir ev bulamayınca, Kaya'nın birçok arkadaşının oturduğu Beykoz Acarkent'e kiracı gitmişler.
Zekeriyaköy'de oturdukları evi ise, Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini oynayan İsmail Filiz kiralamış.
Son olarak Instagram hesabından kendi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile paylaşımda bulunan Hazal Kaya "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notunu düştü.