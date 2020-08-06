Yıldızlı geceler başlıyor

Heyecanla beklenen Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında bu yıl, Sertab Erener, Mabel Matiz, Ayta Sözeri, Mor ve Ötesi, Erol Evgin, Levent Yüksel ve Duman sahne alacak. Türkiye'nin birçok şehrinde konser etkinliği düzenleyen KerkiSolfej, konserler kapsamında ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak.Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerde, dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.Konserler 18 Ağustos'ta Sertab Erener ile başlayacak, 26 Ağustos'ta Levent Yüksel sahneye çıkacak.