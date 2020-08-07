Bağ evinde tatil

Oyuncu Ayşe Tolga, tatil için Bozcaada'yı tercih etti. Güzel oyuncu, kızıyla birlikte bir bağ evinde konaklıyor. Gündüz bahçede vakit geçiren oyuncu, daha sonra Bozcaada sokaklarını gezdi.

ESMERSOY'DAN TEKNE POZLARI

Sunucu Burcu Esmersoy, Bodrum tatiline devam ediyor. Teknede kalan ünlü sunucu, önceki gün renkli pozlar verdi.



80'LERIN MÜZIKLERIYLE EĞLENCELI YAŞGÜNÜ



Bodrum'da yer alan Serafina Mare'de DJ kabinine geçen ünlü işletmeci Ali Sayar, 80'ler ve 90'lar müzikleriyle konukları coşturdu. Gecede Portre Tekstil'in sahibi Şevki Sancaktar, eşi Sinem Sancaktar'a sürpriz doğum günü yaparak 20 kişilik arkadaş grubu ile eğlendi. Mekana giden isimler arasında; Engin- Selen Keçeli, Burak-Gülin Karabacak, Hülya-Cezmi Mutlu, Gamze- Nedim Keçeli de vardı.



AİLEMİZİN GÜNÜ



Eskı milli basketbolcu İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer Kutluay ile birlikte önceki gün İstinyePark'daydı. Kutluay ve çocukları; spor ve teknoloji mağazalarını gezip alışveriş yaptılar. Daha sonra Markalar Sokağı'na çıkan aile, Masa Restoran'da yemek molası verdi.



'HEDİYE SÖYLENMEZ'



Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda yeğeni ile görüntülendi. Ulusoy'un yeğeninin elindeki hediyeler dikkat çekti. Ne hediye aldığını soran muhabirlere yanıt vermek istemeyen ünlmanken, "Hediye söylenmez, bana müsaade, arkadaşlarım bekliyor" dedi.



MARİNADA YILDIZLAR GEÇİDİ



Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası ödüllü Yalıkavak Marina'ya, dünyanın en etkileyici tekneleri gelmeye devam ediyor. Marina dünyanın en büyük süper yatlarından Madame Gu'ya ek olarak en yeni mega yatlarından Arrow ve Voice'u ağırladı.



RESTORAN DEVIİ TÜRKIYE'DEKİ İLK ŞUBESİNİ YALIKAVAK'TA AÇTI



Restoran dünyasının devi Novikov Grup; Londra, Miami, Doha, Porte Cervo gibi dünyanın en önemli lokasyonlarından sonra, Türkiye'deki ilk restoranını Yalıkavak Marina'da açtı. Altıncı uluslararası projesi olarak ilk kez Türkiye'ye gelen Novikov Bodrum'da, pan-Asya mutfağı ve uluslararası deniz ürünleri menüsü yer alıyor.