Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

Ayrıldılar, ayrılacaklar derken evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başaran Beren Saat ve Kenan Doğulu birlikte tatile çıktı. Çift Çeşme'de görüntülendi.
ŞİMDİ TATİL ZAMANI
Hürriyet'in haberine göre; Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde ilişkilerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinde ikinci baharı yaşıyor.
GÜNEŞ, ŞEZLONG, KİTAP
Ellerinde dondurmalarıyla localarına doğru yürürken objektife takılan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu. Çift, daha sonra şezlonglarına uzanıp kitap okudu.
Doğulu uyuyakalırken, Saat telefonunu alıp hem kendini hem de eşini fotoğrafladı. İkili, akşamüzeri eşyalarını toplayıp odalarına döndü.