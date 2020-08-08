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ve tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

Ünlü oyuncu ile eşi için bu yıl ’yi tercih etti. Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Tatil yaparken görüntülenen Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun tatil keyfi…

Giriş Tarihi: 8.8.2020 10:59 Son Güncelleme: 8.8.2020 11:01 ABONE OL
Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

Ayrıldılar, ayrılacaklar derken evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başaran ve birlikte tatile çıktı. Çift 'de görüntülendi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

ŞİMDİ TATİL ZAMANI

Hürriyet'in haberine göre; Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde ilişkilerindeki sorunları aşmayı başaran ile , evliliklerinde ikinci baharı yaşıyor.

Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

Baş başa tatile çıkan çift, önceki gün 'de plajda görüntülendi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

GÜNEŞ, ŞEZLONG, KİTAP

Ellerinde dondurmalarıyla localarına doğru yürürken objektife takılan ve , hayli keyifli görünüyordu. Çift, daha sonra şezlonglarına uzanıp kitap okudu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!

Doğulu uyuyakalırken, Saat telefonunu alıp hem kendini hem de eşini fotoğrafladı. İkili, akşamüzeri eşyalarını toplayıp odalarına döndü.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu tatilde böyle görüntülendi! Tatilde aşk tazelediler!
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