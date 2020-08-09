Arkadaşlar tatİlde buluştu

ŞükranOvalı-Caner Erkin, Beyza Şekerci- Engin Hepileri, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, ve Onur Büyüktopçu, Çeşme'de tatil yapıyor. Gündüz sahilde vakit geçiren ekip, gece de hep birlikte yemek yiyip bol bol sohbet ediyor.Ünlü oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve minik kızları Vina ile tatilde. Ege kıyılarında tatil yapan aile, bol bol dinlenip denizin tadını çıkarıyor. Boz, önceki gün bahçede keyif yaparken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.Genç oyuncu Müjde Uzman, Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki gün Aya Yorgi plajında denize giren Uzman, renkli pozlar verdi.Ata Demirer, Bozcaada tatiline devam ediyor. Önceki gün dalış yapan ünlü komedyen, deniz altında fotoğraflar çekti. Vaktini balık tutarak ve denizin keyfini çıkararak geçiren Demirer, fotoğrafını 'Bir mığrı, bir aç martı, bir de ben. Ne olacak bu işin sonu bilemedim' notuyla sosyal medyada paylaştı.Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlenmeye karar verdi. Sevgilisiyle Ege kıyılarında tekne tatili yapan Oktay, Atiksoy'a evlilik teklifi etti. Güzel oyuncu, "Seninle tüm dünyamı değiştirmeye hazırım dedi. Ben de bir ömür elini bırakmamaya dedim" diye paylaşım yaptı.Oyuncuİsmail Ege Şaşmaz, yaz tatili için Bodrum'u seçti. Havuz keyfi yapan Şaşmaz ve sevgilisi Hande Ünal'ın samimi görüntüleri, çevredekilerin dikkatinden kaçmadı.