Gergin pişti

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan ve yakın dönemde birbirlerine kırgın olduklarını açıklayan Ece Sükan ve Uğur Güven, önceki akşam Bebek'te pişti oldu. Bir erkek arkadaşı ile Bebek Otel'e giden Sükan, kameraları görünce yüzünü göstermeden hızlıca mekana girdi. Bir süre sonra Sükan'ın orada bir erkek arkadaşıyla birlikte olduğunu öğrenen Uğur Güven de mekana gitti. İş adamının, Sükan ile konuşmaya çalıştığı öğrenildi. Bir süre mekanda kalan Güven, öfkeli bir şekilde çıktı. Şoförünü kapıya çağıran ve hızlıca aracına binen iş adamı, kendisini görüntüleyen gazetecilere de sinirlenerek tepki gösterdi. Ece Sükan da, gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince deniz taksi ile mekandan ayrıldı.