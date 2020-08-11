Sporu fazla kaçırınca ameliyatlık oldu

BİR süredir Amerika'da olan yönetmen Biray Dalkıran'ın karın zarı, aşırı spor nedeniyle yırtıldı. Dalkıran, hemen Türkiye'ye dönerek kendini genel cerrah olan kardeşi Dr. Aylin Hande Gökçe'ye emanet etti. Yönetmen, yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Spor sevgim bilinir. Düzenli yaparım. Hatta çoğu insanı teşvik edip başlatmıştım. Ama abartınca hem sağ, hem sol kasık fıtığına yol açtı. Ama şahane bir ameliyat geçirdim. Bu yetenekli ve güzel cerrah öz kardeşim. 'Abi seni benden başkası dikemez' dedi, haklı, titizimdir. Estetik dikiş olduğu için ameliyattan iz kalmayacak ama bu gurur ve sevgisi kalbimde hep olacak."