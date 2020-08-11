Tamer Karadağlı'dan son dakika açıklaması: Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile ilgili sessizliğini bozdu!

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'dan açıklaması: Tamer Karadağlı, ile ilgili sessizliğini bozdu!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen ile hakkındaki aşk haberlerinin ardı arkası kesilmezken konu ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Kendisinden 14 yaş küçük Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilen Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu ve ilk kez açıklama yaptı. "Sevgililik durumu yok" derken öte yandan Didem Ceran da sosyal medyasından bu paylaşımı yaparak açıklamayı destekledi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 11.8.2020 18:26 Son Güncelleme: 11.8.2020 18:28 ABONE OL
Tamer Karadağlı'dan son dakika açıklaması: Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sessizliğini bozdu!

Çocuklar Duymasın dizisi ile hayatımıza girmiş olan 'nın, geçtiğimiz günlerde ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak konu ile ilgili Tamer Karadağlı ilk kez konuştu ve sessizliğini bozdu. Çıkan haberlere isyan eden Tamer Karadağlı olayların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İşte Tamer Karadağlı'nın Didem Ceran ile ilgili açıklamaları...

TAMER KARADAĞLI, SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olmadığını dile getirirken son dakika açıklamalarında bulundu.

Açıklama şöyle;

Tamer Karadağlı'dan son dakika açıklaması: Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sessizliğini bozdu!

Sevilen oyuncu kendisi hakkında çıkan asılsız "Aşk" haberlerine isyan etti. Önceki gün medyada çıkan ve yeni sevgilisinin sosyal medya fenomeni 39 yaşındaki olduğu ve sevgilisini kızı ile tanıştırma yemeğine çıkardığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tamer Karadağlı'dan son dakika açıklaması: Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sessizliğini bozdu!

SEVGİLİLİK DURUMU YOK

Geçtiğimiz pazar günü Yeniköy'deki Gazebo'da yanında kızı Zeyno'nun da bulunduğu bir iş yemeğinde ile bir araya geldiğini ve işleri hakkında görüştüklerini belirten "Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir" dedi.

Didem Ceran da Karadağlı'nın bu paylaşımını paylaşarak "Bana bu konu hakkında soru sormazsanız mennun olacağım" dedi.

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Tamer Karadağlı'dan son dakika açıklaması: Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile ilgili sessizliğini bozdu!
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