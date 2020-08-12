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'un 'si kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! yıkıldı!

'un 'si geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Ocak 2020'de sade bir törenle Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Necip Memili, hesabında kızı Asya ile fotoğrafını paylaştı. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu Necip Memili kural bozdu. Necip Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 16:53 Son Güncelleme: 12.8.2020 16:57 ABONE OL
Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!

Ocak 2020'de sade bir törenle Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren , geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen 40 yaşındaki oyuncu kural bozdu.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!

, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!

''un ''si, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada Asya ile fotoğrafını yayınlamış, "Kızımız ile dışarıya ilk adım" mesajını yazmıştı.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!

40 yaşındaki oyuncu, babalık sevinci yaşadıktan sonra ise "Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.

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Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!
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