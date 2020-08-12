Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!

40 yaşındaki oyuncu, babalık sevinci yaşadıktan sonra ise "Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.