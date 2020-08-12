Çukur'un Cumali'si Necip Memili kızı Asya’nın yüzünü gösterdi! Sosyal medya yıkıldı!

Ocak 2020'de sade bir törenle Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine giren Necip Memili, geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen 40 yaşındaki oyuncu kural bozdu.
Necip Memili, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.
40 yaşındaki oyuncu, babalık sevinci yaşadıktan sonra ise "Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.