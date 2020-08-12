Oruç Reis Akdeniz’e demir attı planları bozdu: ‘Yol ver Türk’ün bayrağına!’

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye'nin yayınladığı Navtex'in ardından Akdeniz'de araştırma yapacağı bölgeye demir attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sismik araştırmalara başlandığını "83 milyon arkanda Oruç Reis. Rastgele!" diyerek duyurdu.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı hamleleri ünlüler dünyasında alkışla karşılandı. Cüney Arkın sosyal medyadan "Yol ver Türk'ün bayrağına!" diye paylaşım yaptı. Sosyetenin ünlü ismi Selma Türkeş, Uğur Işılak, İsmail Hakkı, Dursun Ali Erzincanlı, Suat Ateşdağlı paylaşımlarla Oruç Reis'e destek verdi. Hamza Yerlikaya ise "Biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz" diye paylaşım yaptı.