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Oyuncu ile eşi komşularını etti!

ile eşi , önceden husumetli oldukları komşularını etti. da çiftin darbelerine karşılık verdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Gamze Aksu Orhun Ozan çifti 2 bin lira, komşu ise 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. İşte Gamze Aksu - Orhun Ozan çiftinin komşusuyla kavgasının nedeni...

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Giriş Tarihi: 15.8.2020 09:42 Son Güncelleme: 15.8.2020 10:05 ABONE OL
Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!

Yaşadıkları İstanbul Sarıyer'de aynı binada altlı üstlü olan - çifti ile Ali Eğilmez arasında husumet vardı. 15 Nisan 2019'da çift, Eğilmez ile karşılaştı. İkili, bahçede mangal yapıyordu. Taraflar arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Eğilmez, çifte sinkaflı sözler sarf etti. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve taraflar birbirlerini etti. İddiaya göre Eğilmez, kendisini darp eden çiftin darbelerinden kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla üst kata çıkarak onları tehdit etti.

Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!

YARGILANDILAR

Olay yerine giden polislerin tutanağı sonrası soruşturma başlatıldı ve - ve komşunun müşteki-şüpheli olduğu dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme Eğilmez'in, 'silahla tehdit' suçundan beraatına, hakaret suçundan 2 bin 180 lira adli para cezasına, 'kasten yaralama' suçundan ise 4 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!

KASTEN YARALAMAYA 2 BİN LİRA PARA CEZASI

Mahkeme, - çiftinin 'kasten yaralama' suçundan 2 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Taraflar hakkında verilen cezalar 5 yıl boyunca denetim altına alındı. , hakkında verilen karara itiraz edince, dosya üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

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Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!
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