Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan komşularını darp etti!

Yaşadıkları İstanbul Sarıyer'de aynı binada altlı üstlü komşu olan Gamze Aksu-Orhun Ozan çifti ile Ali Eğilmez arasında husumet vardı. 15 Nisan 2019'da çift, Eğilmez ile karşılaştı. İkili, bahçede mangal yapıyordu. Taraflar arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Eğilmez, çifte sinkaflı sözler sarf etti. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve taraflar birbirlerini darp etti. İddiaya göre Eğilmez, kendisini darp eden çiftin darbelerinden kurtulup mutfaktan aldığı bıçakla üst kata çıkarak onları tehdit etti.