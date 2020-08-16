Amber Heard "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI

Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI

Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.