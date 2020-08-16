Haberler Günaydın Haberleri Amber Heard "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

"Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" paylaşımları olay oldu…

Dünyaca ünlü oyuncu 'ten olaylı bir şekilde boşandıktan sonra iftira davasında da eski eşiyle karşı karşıya gelen , tatil için 'u tercih etti. Güzel oyuncu Bodrum'dan sonra rotasını 'a çevirdi. 'un tarihi yerlerini gezen Amber Heard, tek tek camileri ziyaret etti. Cami turunda başörtüsü takıp bol bol fotoğraf çektiren Heard, bu pozlarını hesabından paylaştı. Amber Heard, "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı…

Giriş Tarihi: 16.8.2020 14:40 Son Güncelleme: 16.8.2020 14:58 ABONE OL
Amber Heard Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

Eski eşi ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan , Londra'daki seri duruşmaların ardından önce 'a geldi sonra da 'a geçti.

Amber Heard Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
34 yaşındaki Heard, gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.

Amber Heard Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

CAMİLERİN BÜYÜSÜ
'un ünlü camilerini gezen , paylaşımında "gününü, camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.

Amber Heard Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'
Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.

Amber Heard Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.

ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
. eşki eşi ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce 'a gelmişti. Sonra da 'a geçti.

Amber Heard Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI

Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da 'a geçti. Oradan da 'a geldi.

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Amber Heard "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" Sosyal medya paylaşımları olay oldu…
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