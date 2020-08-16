Amber Heard "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" Sosyal medya paylaşımları olay oldu…

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.
CAMİLERİN BÜYÜSÜ
İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.
'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'
Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.
TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.
ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.
GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.
TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.