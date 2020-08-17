Son Dakika Haberi | Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti görüntüleri olay oldu | Video
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Son dakika | ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp’ten olaylı şekilde boşanan ABD'li yıldız Amber Heard İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni gezdi ve bilgi aldı. Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard Süleymaniye Camii ve İstanbul ziyareti videolarını Instagram sosyal medya hesabından paylaştı. Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti videoları ve fotoğrafları ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi. İşte Johnny Depp’ten boşanan Amber Heard'ın İstanbuyl Süleymaniye Camii'ndeki çok konuşulan o görüntüleri...