Video Yaşam Son Dakika Haberi | Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti görüntüleri olay oldu | Video

Son Dakika Haberi | Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti görüntüleri olay oldu | Video

Son Dakika Haberi | Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti görüntüleri olay oldu | Video
17.08.2020 | 16:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi | Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti görüntüleri olay oldu | Video 01:15
Son Dakika Haberi | Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti görüntüleri olay oldu | Video 17.08.2020 | 16:00
Son Dakika Haberi... Bursa'da orman yangını bölgesinden canlı yayınla son durum | Video 06:08
Son Dakika Haberi... Bursa'da orman yangını bölgesinden canlı yayınla son durum | Video 17.08.2020 | 15:34
İstanbul'da düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada | Video 01:08
İstanbul'da düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada | Video 17.08.2020 | 14:27
Antalya inşaat işçisinin şüpheli ölümü | Video 00:55
Antalya inşaat işçisinin şüpheli ölümü | Video 17.08.2020 | 13:32
Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı | Video 01:09
Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı | Video 17.08.2020 | 13:23
Antalya'da ölüm bankta otururken böyle yakaladı | Video 02:23
Antalya'da ölüm bankta otururken böyle yakaladı | Video 17.08.2020 | 12:42
Antalya'da 2 kişiyi öldüren zanlı cinayetten sonra dondurma yiyerek jandarmaya teslim oldu | Video 05:40
Antalya'da 2 kişiyi öldüren zanlı cinayetten sonra dondurma yiyerek jandarmaya teslim oldu | Video 17.08.2020 | 12:59
Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video 06:00
Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video 17.08.2020 | 12:37
Ayçiçeği tarlalarında hasat başladı | Video 02:35
Ayçiçeği tarlalarında hasat başladı | Video 17.08.2020 | 11:52
Kastamonu’da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu | Video 03:42
Kastamonu’da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu | Video 17.08.2020 | 11:09
İstanbul'da 60 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonlar kamerada | Video 01:06
İstanbul'da 60 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyonlar kamerada | Video 17.08.2020 | 11:16
Son Dakika Haberi... Salda Gölü kil çamuru şifalı mı? Salda çamuru güzelleştiriyor mu? | Video 06:45
Son Dakika Haberi... Salda Gölü kil çamuru şifalı mı? Salda çamuru güzelleştiriyor mu? | Video 17.08.2020 | 10:52
İzmir'de tüneli ulaşıma kapatarak trafiği durduran şehir eşkıyaları kamerada | Video 00:17
İzmir'de tüneli ulaşıma kapatarak trafiği durduran şehir eşkıyaları kamerada | Video 17.08.2020 | 10:54
Bartın'da tepki çeken görüntüler... Yoldaki ayı ailesi otomobil ile korkutularak böyle kovalandı! | Video 00:56
Bartın'da tepki çeken görüntüler... Yoldaki ayı ailesi otomobil ile korkutularak böyle kovalandı! | Video 17.08.2020 | 10:09
Son Dakika Haberi... Bursa'da pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı | Video 03:04
Son Dakika Haberi... Bursa'da pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı | Video 17.08.2020 | 10:22
Bursa'da halaylı kına gecesinde tepki çeken skandal görüntüler | Video 00:58
Bursa'da halaylı kına gecesinde tepki çeken skandal görüntüler | Video 17.08.2020 | 10:07
Son Dakika Haberi... Adıyaman’da, 64 adreste onlarca kişi karantina alındı | Video 01:16
Son Dakika Haberi... Adıyaman’da, 64 adreste onlarca kişi karantina alındı | Video 17.08.2020 | 09:54
Son Dakika Haberi...  Aydın’da siyanür paniği: 1 ölü | Video 00:53
Son Dakika Haberi...  Aydın’da siyanür paniği: 1 ölü | Video 17.08.2020 | 09:40
Son Dakika Haberi... Siva'ta alev alan TIR'ın bomba gibi patlama anı kamerada | Video 01:45
Son Dakika Haberi... Siva'ta alev alan TIR'ın bomba gibi patlama anı kamerada | Video 17.08.2020 | 09:40
İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video 01:43
İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video 17.08.2020 | 09:38

Son dakika | ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp’ten olaylı şekilde boşanan ABD'li yıldız Amber Heard İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni gezdi ve bilgi aldı. Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard Süleymaniye Camii ve İstanbul ziyareti videolarını Instagram sosyal medya hesabından paylaştı. Amber Heard'ın İstanbul Süleymaniye Camii ziyareti videoları ve fotoğrafları ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi. İşte Johnny Depp’ten boşanan Amber Heard'ın İstanbuyl Süleymaniye Camii'ndeki çok konuşulan o görüntüleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA