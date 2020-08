BEŞ ay önce kızları Eda'yı kucaklarına alan futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe çiftinin Çeşme tatili devam ediyor. Gülşe, önceki gün kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da 'My everything' (Her şeyim) notuyla paylaştı. Gülşe'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.