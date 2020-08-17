Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

Hayvan isimli şarkını sözleriyle yorumlarına devam eden Erkan Trünkten 'Bunlar hep şeytancı, kimin sözleri bunlar?, İnsan bu dünyada bir kambur ne demek , kim diyor bunu ? E şeytanın sözleridir.' yorumuyla Hayko Cepkin ve birçok metal müziği ile ilgi duyanları hedef aldı.