Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

Geçtiğimiz aylarda, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda sunucu Erkan Trünkten ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'in satanist olduğunu aynı zamanda yazdığı şarkılarında şeytani sözler olduğunu dile getirdi. Sonrasında Cepkin'in 'Hayvan' isimli şarkısını ve klip görüntülerini yorumlanmaya başladı.
BUNLAR HEP ŞEYTAN İŞİ
Söz konusu klip görüntülerinde illuminati deccal simgelerin olduğunu dile getiren Erkan Trünkten 'Hiç kimse bana metal müziğin şeytancılıkla ilişkisi olmadığını söyleyemez' açıklaması tepkileri üzerine çekmesine sebep oldu.
Hayvan isimli şarkını sözleriyle yorumlarına devam eden Erkan Trünkten 'Bunlar hep şeytancı, kimin sözleri bunlar?, İnsan bu dünyada bir kambur ne demek , kim diyor bunu ? E şeytanın sözleridir.' yorumuyla Hayko Cepkin ve birçok metal müziği ile ilgi duyanları hedef aldı.
ŞEYTANİ SÖZLER YORUMUNA KAYITSIZ KALMADI
Hayko Cepkin televizyon programında hakkında yapılan satanist ve şeytani yorumları karşısında kendisini halka karşı kin ve nefret duyacak şeklide tanıtan Erkan Trünkten'ten şikayetçi oldu.
Cepkin, 'Metal müzik yapanlara ve dinleyenlere karşı şeytanın savunucuları şeklinde yorum yapılması halkı metal müzik sevenlere karşı kışkırtmaktır' dedi.