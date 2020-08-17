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’den şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

Geçtiğimiz aylarda, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda sunucu ünlü şarkıcı 'in olduğunu aynı zamanda yazdığı şarkılarında şeytani sözler olduğunu dile getirdi. Sonrasında Hayko Cepkin'in 'Hayvan' isimli şarkısını ve klip görüntülerini yorumlamaya başlamıştı. Hayko Cepkin kendisine, 'Satanist' diyerek yorum yapan sunucu Erkan Trünkten'i savcılığa ihbar etti. Cepkin, 'Metal müzik yapanlara ve dinleyenlere karşı şeytanın savunucuları şeklinde yorum yapılması halkı metal müzik sevenlere karşı kışkırtmaktır' dedi.

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Giriş Tarihi: 17.8.2020 12:17 Son Güncelleme: 17.8.2020 12:29 ABONE OL
Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

Geçtiğimiz aylarda, özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda sunucu ünlü şarkıcı 'in olduğunu aynı zamanda yazdığı şarkılarında şeytani sözler olduğunu dile getirdi. Sonrasında Cepkin'in 'Hayvan' isimli şarkısını ve klip görüntülerini yorumlanmaya başladı.

Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

BUNLAR HEP ŞEYTAN İŞİ

Söz konusu klip görüntülerinde illuminati deccal simgelerin olduğunu dile getiren 'Hiç kimse bana metal müziğin şeytancılıkla ilişkisi olmadığını söyleyemez' açıklaması tepkileri üzerine çekmesine sebep oldu.

Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

Hayvan isimli şarkını sözleriyle yorumlarına devam eden 'Bunlar hep şeytancı, kimin sözleri bunlar?, İnsan bu dünyada bir kambur ne demek , kim diyor bunu ? E şeytanın sözleridir.' yorumuyla ve birçok metal müziği ile ilgi duyanları hedef aldı.

Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

ŞEYTANİ SÖZLER YORUMUNA KAYITSIZ KALMADI

televizyon programında hakkında yapılan ve şeytani yorumları karşısında kendisini halka karşı kin ve nefret duyacak şeklide tanıtan 'ten şikayetçi oldu.

Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!

Cepkin, 'Metal müzik yapanlara ve dinleyenlere karşı şeytanın savunucuları şeklinde yorum yapılması halkı metal müzik sevenlere karşı kışkırtmaktır' dedi.

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Hayko Cepkin’den satanist şikayeti! Hayko Cepkin o sözlere kayıtsız kalmadı!
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