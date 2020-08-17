Sibel Can iki yıl sonra zirvede

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın iki yıl aradan sonra çıkardığı 'Hayat' albümü, piyasaya çıktığı gün hem müzik marketlerde, hem de dijital platformlarda zirveye yerleşti. Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde çekilen albümün Sinan Akçıl imzalı çıkış şarkısı 'En Büyük Aşkım'ın klibi de müzikseverlerin beğenisiyle karşılandı. Albümde 'Hayat', 'Takiptesin', 'Gösteri', 'Ah Be Yarim', 'İstanbul Sensiz', 'Yalnız Beni Sev', 'Bil Diye Söylüyorum' ve 'Hüznün Gemileri' adlı yeni şarkılar yer alıyor. Can ayrıca, Kenan Çallı'ya ait olan 'Yine Sen' adlı türküyü okuyarak müzikseverlere sürpriz yaptı.