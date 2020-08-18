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'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

, sahte imzalı bono ile hakkında icra takibi başlatan menajerlik şirketini savcılığa şikayet etti. Şirket yetkilisi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

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Giriş Tarihi: 18.8.2020 11:41 Son Güncelleme: 18.8.2020 11:44 ABONE OL
Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

Şarkıcı 'ın, bir dönem menajerlik hizmeti aldığı firma tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Düzağaç, menajerlik hizmeti talep ettiği bir firmayla görüştüğünü, şirket yetkilisinin kendisine Emrah G., isminde bir asistan tayin ettiğini ve söz konusu şirketle üç ay kadar çalıştıklarını anlattı.

Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

İTİRAZ ETTİ
Şirketle ilişkisini sonlandırdıklarında aralarında bir ihtilaf olmadığını beyan eden şarkıcı, daha sonra kendisine bir ödeme emri tebliğ edildiğini, eski menajerlik firmasının hakkında icra takibi başlattığını ifade etti.

Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

İddiaya göre şirket, tarafından imzalanan bononun ödenmediğini belirtip icra takibinde bulunmuştu.

Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

Şirkete borcu olmadığını ve söz konusu bononun da tarafından imzalanmadığını ileri süren Düzağaç, icra takibine itiraz edip kendisini dolandırmaya çalışan şirket yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.

Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

Yapılan incelemede, bono üzerindeki imzaların Düzağaç'a ait olmadığı ortaya çıktı.

Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

15 YIL İSTENİYOR
Şirket yetkilisinin resmi belgede sahtecilik yapıp ünlü şarkıcıya karlı dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlendi.

Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

İddianamede, şirket yetkilisinin sahte imzalı bono ile 'a karşı icra takibi başlatıp haciz aşamasına gelene kadar dolandırmak için suç işlediği anlatıldı. Şirket yetkilisinin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...
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