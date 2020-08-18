Feridun Düzağaç'a büyük şok! Sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar...

Şarkıcı Feridun Düzağaç'ın, bir dönem menajerlik hizmeti aldığı firma tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Düzağaç, menajerlik hizmeti talep ettiği bir firmayla görüştüğünü, şirket yetkilisinin kendisine Emrah G., isminde bir asistan tayin ettiğini ve söz konusu şirketle üç ay kadar çalıştıklarını anlattı.