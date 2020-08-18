Feridun Düzağaç'ı sahte bonoyla dolandırmaya kalktılar

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Şarkıcı Feridun Düzağaç'ın, bir dönem menajerlik hizmeti aldığı firma tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Düzağaç, menajerlik hizmeti talep ettiği bir firmayla görüştüğünü, şirket yetkilisinin kendisine Emrah G., isminde bir asistan tayin ettiğini ve söz konusu şirketle üç ay kadar çalıştıklarını anlattı.Şirketle ilişkisini sonlandırdıklarında aralarında bir ihtilaf olmadığını beyan eden şarkıcı, daha sonra kendisine bir ödeme emri tebliğ edildiğini, eski menajerlik firmasının hakkında icra takibi başlattığını ifade etti. İddiaya göre şirket, Feridun Düzağaç tarafından imzalanan bononun ödenmediğini belirtip icra takibinde bulunmuştu. Şirkete borcu olmadığını ve söz konusu bononun da tarafından imzalanmadığını ileri süren Düzağaç, icra takibine itiraz edip kendisini dolandırmaya çalışan şirket yetkililerinin cezalandırılmasını istedi. Yapılan incelemede, bono üzerindeki imzaların Düzağaç'a ait olmadığı ortaya çıktı.Şirket yetkilisinin resmi belgede sahtecilik yapıp ünlü şarkıcıya karlı dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, şirket yetkilisinin sahte imzalı bono ile Feridun Düzağaç'a karşı icra takibi başlatıp haciz aşamasına gelene kadar dolandırmak için suç işlediği anlatıldı. Şirket yetkilisinin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.