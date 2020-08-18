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’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’

Sanatçılar ve , uygulaması ’ta boşanmış annelere farklı prosedür uygulanmasına tepki gösterdi: ‘Ayrıştıran sistemi kınıyoruz’

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 18.8.2020 09:37 Son Güncelleme: 18.8.2020 09:42 ABONE OL
İBB’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulaması başladı. adı verilen uygulamayla, İstanbul'da ikamet eden küçük çocuğu olan anneler, başvuruda bulunup İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşıma para vermeden seyahat edebilecek. Ancak uygulamada boşanmış annelere zorluk çıkartılması, 0-4 yaş arası çocuk sahibi kadınların medeni halinin sorgulanması büyük tepki çekti. Sanat dünyasından birçok isim de durumdan duydukları rahatsızlığı iletti: Oyuncu-şarkıcı : 'Ayrıştıran sistemi kınıyoruz.'

İBB’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’

Atv dizisi 'Gençliğim Eyvah'ın oyuncusu : ' uygulaması çok iyi fikir fakat boşanmış annelerin bu kartlara ulaşması neden bu kadar çetrefilli? Neden evli olan anneler daha farklı prosedürlere tabi tutuluyorlar? Bu ayrım üzdü.'

İBB’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’

Menajer : ' için boşanmış anneleri ayrıştıran sistem, bravo!'

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İBB’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’
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