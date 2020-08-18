İBB’nin yeni uygulamasına sanatçılardan tepki: ‘Ayrımcılık yapılıyor’

Atv dizisi 'Gençliğim Eyvah'ın oyuncusu Bahar Süer: 'Anne Kart uygulaması çok iyi fikir fakat boşanmış annelerin bu kartlara ulaşması neden bu kadar çetrefilli? Neden evli olan anneler daha farklı prosedürlere tabi tutuluyorlar? Bu ayrım üzdü.'