2016 yılında Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin Akil, Mutlu evlilikleri devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı.