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Oyuncu , bu kez sivrisineklerden dert yandı

2016 yılında ile dünyaevine giren , Mutlu evlilikleri devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 19:40 Son Güncelleme: 20.8.2020 19:59 ABONE OL
oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı

2016 yılında ile dünyaevine giren , Mutlu evlilikleri devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı.

oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı

sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gecce sivrisinek istilasına uğradığını belirtti.

oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını vurgularken, "Kaç kere suratımı tokatladım! Kulağıma vurmaktan orta kulak iltihabı olmazsam iyi. Olan kulağa ve yüze oluyor" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı
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