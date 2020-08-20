2016 yılında Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin Akil, Mutlu evlilikleri devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı.
Pelin Akil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gecce sivrisinek istilasına uğradığını belirtti.
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını vurgularken, "Kaç kere suratımı tokatladım! Kulağıma vurmaktan orta kulak iltihabı olmazsam iyi. Olan kulağa ve yüze oluyor" ifadelerini kullandı.