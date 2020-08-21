Haberler Günaydın Haberleri ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın üçüncü sezonunda Furkan Palalı rüzgarı esecek! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dahil oldu!

’nın üçüncü sezonunda rüzgarı esecek! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dahil oldu!

Atv'nin başarılı dizisi ''nın üçüncü sezonunda rüzgarı esecek! Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', kadrosuna katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterlerle de adından söz ettirecek. Yeni neslin en yetenekli isimlerinden Furkan Palalı da 'Çukurova' izleyicilerinin huzuruna çıkacak.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:10 Son Güncelleme: 21.8.2020 12:18 ABONE OL
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın üçüncü sezonunda Furkan Palalı rüzgarı esecek! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dahil oldu!

Karakteri için dizinin tüm bölümlerini izlemenin yanı sıra, döneme ait gazeteleri ve videoları da inceleyen , özveri ile hazırlandığı rolüne tamamen hazır bir şekilde Adana"da!

Üçüncü sezon çekimlerine Adana'daki setinde başlayan '' ekibine kendi seti başlamadan dahil olan Furkan Palalı, hem her yeri gezdi, hem de büyük ilgi gördü! Adeta imza gününe dönen Adana'ya gelişinin ardından, Palalı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın üçüncü sezonunda Furkan Palalı rüzgarı esecek! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dahil oldu!

Adana'da ve Çukurova setinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu, yeni sezonda izleyicilerini sürprizlerin beklediğini, pek çok kaderin yeniden değişebileceğini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın üçüncü sezonunda Furkan Palalı rüzgarı esecek! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dahil oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA