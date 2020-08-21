‘Bir Zamanlar Çukurova’nın üçüncü sezonunda Furkan Palalı rüzgarı esecek! Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna yakışıklı oyuncu Furkan Palalı dahil oldu!

Karakteri için dizinin tüm bölümlerini izlemenin yanı sıra, döneme ait gazeteleri ve videoları da inceleyen Furkan Palalı, özveri ile hazırlandığı rolüne tamamen hazır bir şekilde Adana"da!

Üçüncü sezon çekimlerine Adana'daki setinde başlayan 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibine kendi seti başlamadan dahil olan Furkan Palalı, hem her yeri gezdi, hem de büyük ilgi gördü! Adeta imza gününe dönen Adana'ya gelişinin ardından, Palalı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.