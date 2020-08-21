Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

Ebru Şallı yaşadığı acı olayın ardından normal hayatına adapte olmaya çalışıyor. Eşi Uğur Akkuş ile moral tatilinde olan Ebru Şallı aşk paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Tatilde verdiği pozlarla çok konuşulan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile moral bulduğunu dile getirmişti.
Hakkında yapılan eleştirilere karşı "Yas tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" açıklamasında bulunan Ebru Şallı "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar" demişti.
Ebru Şallı son olaraK eşi Uğur Akkuş ile helikopterde geçirdiği romantik anları takipçileriyle paylaştı.
Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş, oğlu Beren ve ablası Funda Şallı ile birlikte çıktığı helikopter turundan yeni aşk pozu ile döndü.