Haberler Günaydın Haberleri Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

ile eşi 'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

yaşadığı acı olayın ardından normal hayatına adapte olmaya çalışıyor. Eşi ile moral tatilinde olan Ebru Şallı aşk paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile helikopterde geçirdiği romantik anları takipçileriyle paylaştı. Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş, oğlu Beren ve ablası Funda Şallı ile birlikte çıktığı helikopter turundan yeni aşk pozu ile döndü. İşte Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anları...

Giriş Tarihi: 21.8.2020 13:51 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:09 ABONE OL
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

yaşadığı acı olayın ardından normal hayatına adapte olmaya çalışıyor. Eşi ile moral tatilinde olan Ebru Şallı aşk paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

Tatilde verdiği pozlarla çok konuşulan eşi ile moral bulduğunu dile getirmişti.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

Hakkında yapılan eleştirilere karşı "Yas tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" açıklamasında bulunan "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar" demişti.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

son olaraK eşi ile helikopterde geçirdiği romantik anları takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

, eşi , oğlu Beren ve ablası Funda Şallı ile birlikte çıktığı helikopter turundan yeni aşk pozu ile döndü.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

İşte ile eşi 'un romantik anları...

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

bir an bile ayrılmadığı eşi ile spor yaparken de paylaşımda bulunmuştu.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...

, ile geçen yıl görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un helikopterde romantik anları! Ebru Şallı aşk paylaşımlarına yenisini ekledi...
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