Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Ortaç, mekana geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı sevgilisi Seçil Gür ile birlikte geldi. Gazeteciler, sohbet ettikleri Ortaç'a "Kadın evlilik teklifi eder mi?" diye sordu.
Sevgilisinin "Bence edebilir" demesi üzerine Ortaç, "O zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çöker ve teklifini yapar... Kadın erkeğe evlilik teklifi etmez" dedi.
Öte yandan başından bir evlilik geçen Ortaç, son zamanlardaki evlilikleri de eleştirdi: "Şimdiki evlilikler; evlen, doğur, boşan üzerine kuruluyor. Böyle olmasın, evlilik beraber öleceksen olsun."
GELİN KAYNANA YAN YANA
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'nin yakında evdeki eşyalarını almaya geleceğini, bunun Gür için sorun teşkil etmediğini söyledi.