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Sevgilisi ile barışan evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Sevgilisi ile barışan , ilişkiler üzerine konuştu: “Evlilik teklifini erkek yapmalı yoksa işin büyüsü kaçar. Şimdiki evlilikler evlen, doğur, boşan üzerine kurulu. Beraber öleceksen evlenmelisin.” Serdar Ortaç’ın sevgilisi Seçil Gür, “Kadın, erkeğe evlilik teklifinde bulunabilir” dedi. Ortaç ise ona karşı çıktı: “Olmaz, o zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çöker ve teklifini yapar”

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:14 Son Güncelleme: 21.8.2020 12:25 ABONE OL
Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Ünlü popçu , önceki akşam Bebek Chilai'da sahneye çıktı.

Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Ortaç, mekana geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı sevgilisi ile birlikte geldi. Gazeteciler, sohbet ettikleri Ortaç'a "Kadın evlilik teklifi eder mi?" diye sordu.

Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Sevgilisinin "Bence edebilir" demesi üzerine Ortaç, "O zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çöker ve teklifini yapar... Kadın erkeğe evlilik teklifi etmez" dedi.

Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Öte yandan başından bir evlilik geçen Ortaç, son zamanlardaki evlilikleri de eleştirdi: "Şimdiki evlilikler; evlen, doğur, boşan üzerine kuruluyor. Böyle olmasın, evlilik beraber öleceksen olsun."

Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

GELİN KAYNANA YAN YANA
, eski eşi Chloe'nin yakında evdeki eşyalarını almaya geleceğini, bunun Gür için sorun teşkil etmediğini söyledi.

Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!

Ortaç, konseri sırasında yan yana oturan annesi Nesrin Ortaç ve sevgilisi için de "Gelin kaynana yan yana" diye espri yaptı.

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Sevgilisi Seçil Gür ile barışan Serdar Ortaç evlilik açıklamasıyla şoke etti!
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