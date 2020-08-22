Haberler Günaydın Haberleri Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu şikayet etti kendisi suçlu bulundu

Elisabeth eski eşi şikayet etti kendisi suçlu bulundu

Elisabeth ’ın, eski eşi hakkında yaptığı ihbarı asılsız çıkmıştı. Ünlü iş adamının da modelden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yapılan testlerde Vall’ın idrarında uyuşturucu maddeye rastlandı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 22.8.2020 ABONE OL
Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu şikayet etti kendisi suçlu bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Elisabeth Mas Vall ile eski eşi Caner Karaloğlu arasında yeni bir kriz patlak verdi. Vall, eski eşinden uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Ancak iş adamına yapılan testlerde uyuşturucu maddeye rastlanmamış ve ihbar asılsız çıkmıştı. Karaloğlu'nun da İspanyol modeli aynı iddiayla savcılığa ihbar ettiği ortaya çıktı. Vall hakkında soruşturma başlatıldı.

BEŞ YIL SÜREYLE ERTELENDİ
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınan raporda, Vall'ın idrarında uyuşturucu maddelerden esrar etken maddesi bulundu. Vall hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan dava açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verildi. Vall yükümlülüklere aykırı davranırsa dava açılacak.

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'in lüks evi görenleri büyüledi! Sosyal medya yıkıldı! Emina Jahovic hayranlarını mest etti! Tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada yaktı geçti… Seda Sayan estetiğe doymuyor! Bakımdan geçen Seda Sayan estetik ameliyatını sosyal medyadan paylaştı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Elisabeth Mas Vall eski eşi Caner Karaloğlu şikayet etti kendisi suçlu bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA