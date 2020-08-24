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2002 Türkiye Güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını alan  sosyal medyasında sıklıkla paylaşım yapıyor. 630 bin kişi tarafından takip edilen Azra Akın'ın 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 18:17 Son Güncelleme: 24.8.2020 19:00 ABONE OL
Azra Akın'dan romantik kutlama

2002 Türkiye Güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını alan sosyal medyasında sıklıkla paylaşım yapıyor. 630 bin kişi tarafından takip edilen Azra Akın'ın 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.

Azra Akın'dan romantik kutlama

Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018'in kasım ayında dünyaya gelmişti.

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Azra Akın'dan romantik kutlama

Çift, mutlu aile pozlarını hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Azra Akın'dan romantik kutlama

Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan , altına şu sözlerdi yazdı;

Azra Akın'dan : Seninle her şeye varım ben

"Seninle her şeye varım ben

Sen benim uğurlu yolumsun

Yıldızlara yürürüm senle

Sen iste canım senin olsun... 24.08.2017"

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Azra Akın'dan romantik kutlama
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