2002 Türkiye Güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını alan Azra Akın sosyal medyasında sıklıkla paylaşım yapıyor. 630 bin kişi tarafından takip edilen Azra Akın'ın 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.
Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018'in kasım ayında dünyaya gelmişti.
Azra Akın'dan eşine videolu, romantik sözler | Video
Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;
Azra Akın'dan romantik kutlama: Seninle her şeye varım ben
"Seninle her şeye varım ben
Sen benim uğurlu yolumsun
Yıldızlara yürürüm senle
Sen iste canım senin olsun... 24.08.2017"