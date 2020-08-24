Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım" dedi.