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ile sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Gönülçelen dizisinde tanışan ancak yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan ünlü çift ile , sessiz sedasız evlendi. Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti 2,5 yıllık birlikteliklerini masasına oturarak taçlandırdı. Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat’ın haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sade bir törenle mutluluğa evet diyen ünlü çift sosyal medyadan bir yaptı.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 15:10 Son Güncelleme: 24.8.2020 15:13 ABONE OL
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Uzun zamandır aşk yaşayan 46 yaşındaki ve 29 yaşındaki sessiz sedasız masasına oturdu. İkili, aile yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Oyuncu meslektaşı ile dünyaevine girdi. Çift pandemi sebebiyle aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle masasına oturdu.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

ve en mutlu günlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Elçin, bu mutlu günü eşiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak duyurdu ve bir mesaj paylaştı.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Yakışıklı oyuncu, "Hayatımın en güzel günü. seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım" dedi.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Zeynep Tuğçe ise sosyal medyadan düğün fotoğrafını paylaşarak, "Yıllar sonra tesadüfen karşılaştığımızda burada buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Gönülçelen adlı dizinin setinde tanışan ünlü çift, yıllar sonra aşk yaşamaya başladı. İkili, 3 yıldır birlikteydi.

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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdu…
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