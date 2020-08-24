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’in eşi sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

Geçtiğimiz ay oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu , babaannesi 'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı. Takipçilerini de uyaran Cansu Tosun " Mesafenizi koruyun, maskenizi takın... Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs..." yazdı.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 15:44 Son Güncelleme: 24.8.2020 15:56 ABONE OL
Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

Oyuncu , babaannesi 'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Tosun, yaptığı paylaşımda "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

İki yıl önce kendisi gibi oyuncu ile dünyaevine giren 'un babaannesi , koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz aylarda oğlu Marsel'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Tosun, kötü haberi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Düğününde çekilen karelerini yayınlayan Cansu Tosun, "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

VİRÜSE KARŞI UYARDI

32 yaşındaki oyuncu, takipçilerini de "Mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bazen bitmiş gibi hissettiriyor bize, biliyorum ama azalmadı. Çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs" diyerek virüse karşı uyardı.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

14 TEMMUZ 2020'DE ANNE OLMUŞTU

- çiftinin bebekleri Marsel, 14 Temmuz 2020 tarihinde dünyaya geldi.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan , eşi ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düşmüştü.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

Tosun, eşi ve bebeğiyle karesini hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek, "Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize...

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın...

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum.

Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!

Kolaylık ile geçsin..." demişti.

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Erkan Kolçak Köstendil’in eşi Cansu Tosun sosyal medyadan duyurdu! Koronavirüse yakalandı!
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