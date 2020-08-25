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ile uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

Ünlü şarkıcı , ’ın kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Mustafa Sandal hakkındaki şikayet dosyası yeninde savcılığa gönderildi. Defne Samyeli ile Mustafa Sandal arasında sular bir türlü durulmuyor…

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 16:33 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:38 ABONE OL
Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

Ünlü şarkıcı , hakkında "" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

"SAMYELİ AVUKATI ARACILIĞIYLA UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİĞİNİ BİLDİRDİ"

Dosya kapsamında verilen uzlaştırma raporunda müşteki 'ye uzlaştırma teklif formu davet mektubunun tebliğ edildiği aktarılarak "Müştekinin dosyada bulunan ve GSM sorgulaması sonucu erişilen tüm iletişim numaralarından ulaşılmaya çalışılmış ise de kendisine ulaşılamamıştır.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

Tebliğden itibaren 3 gün yasal süre içinde cevap verilmediğinden, hükmen teklifini reddetmiş sayılmaktadır. Ayrıca müşteki avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirmiştir" denildi.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

SANDAL'IN TELEFONUNA ULAŞILAMADIĞI İÇİN HÜKMEN UZLAŞMAYI REDDETTİ

'ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

"UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTIR"

Raporunun sonuç kısmında tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek "Uzlaştırma sağlanamamıştır" denildi.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeninden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!

Savcılığın önümüzdeki günlerde dosya üzerindeki kararını vermesi bekleniyor.

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Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşamayınca... İkili arasında sular durulmuyor!
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