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poz verdi eşi çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

ile eşi Bodrum tatilinden döndü. 'a dönen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. 'da 3.3 milyon takipçisi olan verdiği pozu hayranlarıyla paylaştı... Eşi Başak Dizer'in çektiği düşünülen fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı... Kıvanç Tatlıtuğ'un pozuna yorum yapanlardan biri de şarkıcı oldu. Şarkıcı Ceylan Ertem, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğine yaptıkları yorum ile ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:26 Son Güncelleme: 25.8.2020 12:53 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

ile eşi Bodrum tatilinden döndü. 'a dönen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

'da 3.3 milyon takipçisi olan köpeğiyle verdiği pozu hayranlarıyla paylaştı...

Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

Eşi 'in çektiği düşünülen fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı... 'un pozuna yorum yapanlardan biri de şarkıcı oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

Tatlıtuğ'a takipçileri, "Fotoğrafa kalbimi bıraktım", "İnsan bazen şu fotoğraftaki etikette yazılı olmak istiyor" gibi yorumlar yaptı. Şarkıcı , 'un köpeğine yaptıkları yorum ile ilgi odağı oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

Ertem, Tatlıtuğ'un pozuna "Kendisi bütün tanıdığımız adamlardan yakışıklı bunu anladık da, köpüşü de gördüğümüz bütün köpeklerden daha yakışıklı. Artık pes doğrusu" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!
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