Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Bodrum tatilinden döndü. İstanbul'a dönen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Instagram'da 3.3 milyon takipçisi olan Kıvanç Tatlıtuğ köpeğiyle verdiği pozu hayranlarıyla paylaştı...
Eşi Başak Dizer'in çektiği düşünülen fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı... Kıvanç Tatlıtuğ'un pozuna yorum yapanlardan biri de şarkıcı Ceylan Ertem oldu.
Tatlıtuğ'a takipçileri, "Fotoğrafa kalbimi bıraktım", "İnsan bazen şu fotoğraftaki etikette yazılı olmak istiyor" gibi yorumlar yaptı. Şarkıcı Ceylan Ertem, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğine yaptıkları yorum ile ilgi odağı oldu.
Ertem, Tatlıtuğ'un pozuna "Kendisi bütün tanıdığımız adamlardan yakışıklı bunu anladık da, köpüşü de gördüğümüz bütün köpeklerden daha yakışıklı. Artık pes doğrusu" dedi.