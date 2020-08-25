Kıvanç Tatlıtuğ poz verdi eşi Başak Dizer çekti... Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği kendisinden rol çaldı!

Tatlıtuğ'a takipçileri, "Fotoğrafa kalbimi bıraktım", "İnsan bazen şu fotoğraftaki etikette yazılı olmak istiyor" gibi yorumlar yaptı. Şarkıcı Ceylan Ertem, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğine yaptıkları yorum ile ilgi odağı oldu.